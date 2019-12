Provare a chiudere l’anno in bellezza: è la missione di Goldengas e MyCicero

SENIGALLIA – L’una in trasferta a Bologna, l’altra a Ferrara. C’è tanta Emilia Romagna nell’ultimo appuntamento del 2019 per MyCicero e Goldengas Senigallia, attese rispettivamente da due sfide difficili, ma importanti per chiudere l’anno nel migliore dei modi.

Le prime a scendere in campo saranno le ragazze di coach Giulio Tonucci, forti dell’ultima vittoria contro Pesaro. Di fronte la temuta capolista Progresso Basket Femminile che, al netto di 9 gare disputate, ha ottenuto 8 vittorie e un solo kappao. Un bottino da primatista indiscussa, ma le senigalliesi proveranno a vendere cara la pelle per dare continuità all’affermazione della scorsa settimana. Palla a due domani, sabato, alle ore 21.

A distanza di un giorno, domenica, sarà protagonista anche la Goldengas in quel di Cento, contro la Tramec, formazione del ferrarese. I ragazzi di coach Stefano Foglietti vengono dalla larga vittoria sul Porto Sant’Elpidio e sono determinati nel trovare altri due punti. I locali sono a quota 20, quindi squadra fortissima da battere. La Goldengas è a 12. Ma se sognare non costa nulla, è lecito e doveroso provarci, prima di andare in pausa per le festività natalizie.

