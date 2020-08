Un altro nuovo arrivo in casa Goldengas, ecco Giovanni Centis

Dopo Peroni e Giunta, terzo volto nuovo per la Pallacanestro Senigallia. L'ala fanese è cresciuto nella Vuelle. «Sono carico e non vedo l’ora di sudare in campo insieme ai compagni»

SENIGALLIA – Ancora novità in casa Goldengas Pallacanestro Senigallia. Dopo gli annunci delle new entry Peroni e Giunta, un terzo volto nuovo per la società: si tratta dell’ala (195 cm e classe 2000) cresciuto nelle giovanili della Vuelle Giovanni Centis.

Dopo due stagioni al Bramante Pesaro, Centis entra a far parte del roster di mister Paolini e si dice molto carico di questa nuova avventura: «Sono molto contento di iniziare questa nuova esperienza qui a Senigallia e ringrazio tutti quelli che lo hanno reso possibile. Dopo l’interruzione dello scorso anno sono ancora più carico e non vedo l’ora di ritornare a sudare in campo insieme ai nuovi compagni e allo staff. Mi auguro di poter giocare il prima possibile davanti al pubblico, che sicuramente ci aiuterà a dare il massimo».

E nel frattempo arriva un’altra novità in società, perché Michael Bertoni ricoprirà il ruolo di responsabile minibasket anche per la stagione 2020-2021. Laureato in Scienze motorie, sportive e della salute e anche in Scienze dello Sport, ha iniziato questo percorso tecnico nel 2013 come assistente al Marotta Basket, per poi trasferirsi dal 2014 a Senigallia, partendo inizialmente da gruppi di minibasket e squadra Under 13. «Ringrazio la società per la fiducia rinnovata e l’entusiasmo dimostrato nell’affidarmi questo ruolo per un’altra stagione – le sue parole –. Farò di tutto insieme agli altri allenatori per metterci alle spalle la scorsa annata difficile e complicata e ricominciare nel migliore dei modi, all’insegna del divertimento e della crescita personale, mia e di tutti i ragazzi coinvolti. Speriamo di metterci al lavoro il prima possibile».