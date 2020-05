Basket, la Robur Osimo promuove il suo centro estivo

ANCONA – Robur Basket Osimo e Giovane Robur hanno presentato ufficialmente il centro estivo 2020.

Attraverso i canali ufficiali le società hanno informato di tutte le precauzioni prese: «La Robur Osimo e la Giovane Robur promuovono per l’estate 2020 il centro estivo organizzato e gestito dalla prima squadra di pallacanestro della città. La società, dopo aver consultato le “Linee guida del Governo per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19″, si è adoperata ad organizzare il primo centro estivo targato Giovane Robur, volto al divertimento in totale sicurezza e nel rispetto delle norme di prevenzione per il Covid-19. Il centro estivo sarà un’avventura e un’esperienza nello sport basata sulla preparazione dei nostri tecnici che si prenderanno cura dei vostri ragazzi per quattro settimane o settimanalmente».

Il centro sarà guidato da tecnici qualificati sotto la regia di Francesco Francioni, con un passato nella Robur Osimo e attuale viceallenatore dell’Aurora Jesi (Serie B), oltre a rivestire la qualifica di coach dell’Under 18. Oltre alla pallacanestro, le società osimane hanno presentato diverse discipline che i più giovani potranno svolgere. Il Centro Polivalente “La nuova isola”, accanto alle piscine comunali, è stato sanificato ed è pronto ad aprire i suoi battenti dal 15 giugno al 10 luglio.