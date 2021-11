Basket, la rivelazione Thioune carica la Ristopro Fabriano dopo il blitz a Chiusi: «Avanti così»

FABRIANO – Il primo successo stagionale in serie A2, conquistato domenica scorsa a Chiusi (64-71), è stato corroborante per l’umore e la fiducia in casa Ristopro Fabriano.

«È stato bello vincere dopo quattro sconfitte subite e soprattutto esserci riusciti davanti a tanti nostri tifosi che sono venuti numerosi in trasferta. La dedichiamo a loro, perché ci hanno sempre seguito in questo inizio di stagione. È stata una partita tosta, non facile da vincere, ma ci siamo riusciti perché siamo stati sempre uniti in campo». A parlare è Elhadji Thioune, pivot di origine senegalese, classe 2001 per 209 centimetri di altezza. Il giovane gigante d’ebano, in verità, nel lungo mese di sconfitte, era stato quasi sempre tra le poche “note positive” tra le file biancoblù, considerando anche che si è trovato a far “reparto” sostanzialmente da solo vista l’assenza per infortunio di Matrone. Lo “score” medio finora, per Thioune, parla di 4,2 punti e soprattutto 8,4 rimbalzi nelle cinque partite di campionato (22,8 minuti di utilizzo), che fanno seguito ai 10,3 punti e 8,3 rimbalzi in 19,7 minuti delle tre gare di SuperCoppa.

«Cerco di imparare ogni giorno e fare sempre un passo in avanti nella mia crescita di partita in partita – dice Thioune -. Lavorando su me stesso potrò essere di maggiore aiuto per i risultati che otterremo. In particolare a rimbalzo, dove dovrò essere sempre più presente per dare un contributo utile alla squadra».

Ma sui numeri individuali Elhadji non si sofferma troppo, preferendo il concetto di squadra nell’ottica futura.

«Innanzitutto, dobbiamo migliorare in difesa, perché è la base del nostro gioco – è il suo punto di vista. – Ci stiamo conoscendo fra di noi, allenamento dopo allenamento, e stiamo lavorando duro ogni giorno per cercare di ottenere risultati sempre migliori. Il nostro obiettivo è potercela giocare con tutti e stiamo lavorando per questo. Sento che lo possiamo fare. È vero che ci sono squadre forti, ma questo accade sempre e in ogni campionato. Abbiamo le carte in regola per essere sempre competitivi».

In vista, per la Ristopro Fabriano, c’è già il prossimo match in programma tra le mura amiche del PalaBaldinelli di Osimo domenica 7 novembre alle ore 18 contro la quotata Top Secret Ferrara.