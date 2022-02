La Ristopro Fabriano lotta, ma vince Chiusi

FABRIANO – Diciottesima giornata di serie A2 amara per la Ristopro Fabriano, che deve arrendersi alla sempre più determinata Umana Chiusi (che sale a 20 punti) per 81-92. I cartai restano in fondo alla graduatoria a quota 6 insieme alla Stella Azzurra Roma, a sua volta sconfitta nel testa-coda a Scafati per 77-60.

Nelle zone alte della classifica, San Severo si aggiudica il big-match con Ferrara (78-73), mentre Verona rallenta la marcia di Ravenna imponendosi 81-78. Nella seconda parte della graduatoria, perentorio blitz di Nardò a Chieti (60-77) e aggancio in classifica effettuato dai salentini. Punti importanti per l’Atlante Roma su Latina (84-78), così come quelli di Cento che batte nettamente Forlì per 65-45.

Guardando più attentamente la partita della rappresentante marchigiana di serie A2, la Ristopro Fabriano, la squadra biancoblù non è riuscita a dare continuità alla vittoria di domenica scorsa. Ancora tra le mura amiche, i cartai stavolta sono stati sconfitti dall’Umana Chiusi per 81-92 al termine di un match andato a strappi. Il miglior momento dei fabrianesi è a metà del secondo quarto, quando il vantaggio raggiunge la doppia cifra (33-23 al 16’ su un canestro di Hollis). L’Umana sale di tono, raggiunge la Ristopro e pian piano amplia il “gap” in proprio favore arrivando al 32’ sul 57-70 su realizzazione di Medford (in gran vena come l’altro statunitense Wilson e Musso). Partita finita? Neanche per sogno. Fabriano risale la china e al 35’ si riavvicina sul 71-75, ma deve fare i conti con l’infortunio muscolare accorso a Tommasini, che lascia il campo e rende ancora la situazione più complicata ai marchigiani (già privi di Thioune e Marulli). Chiusi si ritrova e archivia il successo raggiungendo di nuovo il massimo vantaggio al 39’ (73-86), per poi chiudere vincente sull’81-92.

Classifica – Scafati 24; Ravenna 22; Verona 21; Chiusi e San Severo 20; Ferrara, Cento e Atlante Roma 16; Forlì, Latina, Nardò e Chieti 12; Stella Azzurra Roma e Fabriano 6.

Ristopro Fabriano – Umana Chiusi = 81-92

Ristopro Fabriano – Smith 31 (7/10, 3/4), Hollis 14 (5/8, 0/3), Santiangeli 12 (3/4, 1/7), Tommasini 6 (3/7, 0/2), Re 6 (3/3), Matrone 4 (1/1, 0/1), Gulini 4 (1/1 da tre), Benetti 4 (2/3, 0/2), Onesta ne, Marulli ne, Caloia ne. All. Pansa

Umana Chiusi – Wilson 30 (4/14, 6/7), Musso 20 (1/4, 5/8), Medford 19 (6/8, 0/1), Biancotto 5 (1/2, 1/2), Pollone 4 (1/3, 0/2), Ancellotti 4 (2/6, 0/1), Fratto 4 (2/3, 0/2), Possamai 2 (1/4), Raffaelli 2 (1/1, 0/1), Maganza 2 (1/1), Criconia ne, Braccagni ne. All. Bassi

Parziali – 13-15, 24-27, 17-22, 27-28