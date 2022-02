Basket, una Ristopro Fabriano incerottata non ha scampo a Ferrara

Anticipo di serie A2: cartai in partita fino all’intervallo lungo, poi gli estensi prendono il largo e coach Pansa dà spazio ai giovani. La testa è già al “match salvezza” di mercoledì 16 febbraio con la Stella Azzurra Roma

FABRIANO – La Ristopro Fabriano senza Thioune e Tommasini, nel match di anticipo della giornata di serie A2, in trasferta a Ferrara resta sulla scia della locale Top Secret fino all’intervallo lungo (45-34), poi ad inizio ripresa vede ampliarsi in modo incolmabile il “gap” e coach Pansa dà ampio spazio alla giovane panchina, che non demerita, fino alla sconfitta fissata sul punteggio di 89-69.

«Ferrara è stata più forte di noi – sono state le parole del timoniere fabrianese nel dopo gara – ci ha costretto a perdere molti palloni e sono stati più consistenti dentro l’area. Ho dato spazio ai più giovani che non hanno affatto sfigurato. Stasera avevamo diversi problemi fisici: Marulli ancora non è al top, Santiangeli non si è sentito bene prima del match. I ragazzi hanno giocato con dignità. Mercoledì ci sarà una partita importante e dobbiamo giocarla con tutte le energie possibili».

Il match a cui si riferisce il coach è quello in programma mercoledì 16 febbraio al PalaCoccia di Veroli con la Stella Azzurra Roma, formazione che chiude la classifica di serie A2 insieme alla Ristopro Fabriano a quota 6 punti.

Top Secret Ferrara – Ristopro Fabriano 89-69

Top Secret Ferrara – Panni 18 (2/4, 4/7), Mayfield 15 (5/6, 1/4), Fantoni 13 (6/9), Vildera 10 (5/9), Pacher 10 (3/5, 0/3), Petrovic 10 (2/8, 2/3), Filoni 4 (2/3, 0/1), Fabi 3 (1/3 da tre), Zampini 3 (0/1, 1/2), Manfrini 2 (1/1), Vencato 1 (0/3 da tre). All. Leka

Ristopro Fabriano – Hollis 16 (5/8, 1/2), Marulli 16 (6/10, 1/5), Smith 11 (1/4, 3/4), Benetti 10 (5/6, 0/1), Matrone 6 (3/3), Re 6 (3/4), Santiangeli 3 (0/4, 1/4), Gulini 1 (0/2, 0/3), Caloia (0/4 da due), Onesta. All. Pansa

Arbitri – Cappello (Ag), D’Amato (Rm), De Biase (Ud)

Parziali – 22-13, 23-21, 30-17, 14-18