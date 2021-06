Ristopro Fabriano vs Gesteco Cividale: ultima chiamata per la serie A2

FABRIANO – Come nelle migliori sceneggiature, tutto si deciderà all’ultimo atto. Salirà in A2 la Ristopro Fabriano o la Gesteco Cividale: “tertium non datur”.

Questa sera (mercoledì 23 giugno, ore 20.30) al palasport di Cerreto d’Esi, infatti, si gioca gara-5, la “bella”, appuntamento decisivo di una serie finale che si trova sul 2-2. Dopo i primi due ampi successi della Ristopro (81-58 e 86-57), c’è stata infatti la reazione della Gesteco (65-62 e 73-69).

Arbitreranno l’incontro Luca Attard di Priolo Gargallo (Sr) e Angela Rita Castiglione di Palermo.

Sarà un vero e proprio “mercoledì da leoni” per gli appassionati di basket. Non solo Fabriano e Cividale, infatti, sono arrivate alla “bella”: per la prima volta nella storia della serie B, infatti, tutte e quattro le promozioni saranno assegnate a gara-5. Le altre tre sfide sono Chiusi vs Agrigento (ore 19), Nardò vs Roseto (ore 20.30) e Piacenza vs Livorno (ore 20.45). Tutte le partite potranno essere seguite in diretta sulla piattaforma a pagamento Lnp Pass.