FABRIANO – La Ristopro Fabriano c’è. I cartai, sotto 2-0 nella serie di semifinale con la Rucker San Vendemiano, non ammainano bandiera e anzi sono protagonisti di una grande gara 3 in Veneto portando la sfida sul 2-1.

Vittoria per 70-80 degli uomini di coach Lorenzo Pansa, che rispetto alle prime due gare hanno sempre condotto il match, anche di quindici punti. A 3’ 30” dal termine, però, la Rucker raggiungeva la parità sul 70-70. A quel punto, break di 0-10 della Ristopro, che conduceva in porto il meritato successo.

Eccellente prestazione corale dei fabrianesi, guidati dalla solita lucida regia di capitan Merletto (6 assist), con Radonjic tornato mattatore come ai “quarti” di finale (per lui 29 punti e 10 rimbalzi in questa gara-3), chirurgico Scanzi con due triple nei momenti topici, prezioso il contributo di Papa (limitato solo dai falli), Cassar, Garri, Paolin e Marulli.

Domenica 6 giugno, ancora una volta al PalaSaccon di San Vendemiano, sarà in programma gara-4 (ore 18), in cui Fabriano sarà chiamata ad un’altra impresa.

Rucker San Vendemiano – Ristopro Fabriano = 70-80

Rucker San Vendemiano – Verri 12 (0/1, 3/7), Durante 10 (2/8, 2/6), Rossetto 10 (3/4 da tre), Gatto 9 (4/6, 0/3), Siberna 9 (0/3, 3/6), Malbasa 8 (3/9, 0/1), Tassinari 7 (2/6, 1/6), Vedovato 5 (2/5), Nicoli (0/1 da tre), Tonello ne, Bettiol. All. Mian

Ristopro Fabriano – Radonjic 29 (8/9, 3/6), Cassar 12 (5/7, 0/1), Scanzi 10 (2/6, 2/4), Merletto 8 (3/6, 0/3), Paolin 7 (1/2, 1/3), Papa 6 (3/6), Marulli 4 (2/9, 0/3), Garri 4 (2/6), Caloia, Gulini ne, Di Giuliomaria ne. All. Pansa

Arbitri – Attard (Sr) e Farneti (Ca)

Parziali – 21-19, 13-27, 19-16, 17-18