La Ristopro Fabriano supera la Sutor nel vuoto del PalaGuerrieri, ma ora il campionato si ferma

FABRIANO – In un PalaGuerrieri surrealmente deserto, come previsto dall’obbligo delle “porte chiuse” per l’emergenza Coronavirus, ieri sera (sabato 7 marzo) la Ristopro Fabriano ha superato per 82-62 nel derby la Sutor Premiata Motegranaro.

I cartai salgono a 38 punti e tornano al vertice della classifica del campionato di basket di serie B, una situazione che potrebbe durare a lungo poiché, notizia di oggi, dopo l’anticipo di ieri sera, la Lega ha deciso di fermare di nuovo tutto “fino a data da destinarsi”. Fabriano e Montegranaro, dunque, potrebbero esser state le ultime due squadre a giocare, chissà per quanto tempo.

La partita è stata equilibrata nel primo quarto, poi la Ristopro ha iniziato a stringere le maglie difensive e ha dato la prima spallata alla Sutor, limitata ad appena 5 punti segnati in dieci minuti, per andare al riposo lungo sul 34-27.

Nel terzo quarto si segna molto, Fabriano tenta di scappar via sul +15 (42-27 al 23’), ma Montegranaro trascinata Caverni e Rovatti ricuce fino al -4.

È l’ultimo sussulto dei calzaturieri. A cavallo tra la fine del terzo e l’inizio del quarto parziale, infatti, i cartai mettono definitivamente la freccia grazie a una prestazione corale che porta cinque uomini in doppia cifra.

La Sutor ha fatto quel che ha potuto, considerando anche l’assenza di Villa (problemi muscolari).

Ora si resta in attesa. Quello che accadrà relativamente ai campionati di basket è strettamente legato al superamento dell’emergenza Coronavirus. Da domani, intanto, fermi tutti.

Ristopro Fabriano – Sutor Premiata Montegranaro = 82-62

Ristopro Fabriano – Garri 13 (4/9, 1/1), Radonjic 12 (2/5, 2/2), Paolin 12 (3/6, 2/4), Fontana 11 (2/4, 1/3), Petrucci 11 (5/6, 0/2), Merletto 8 (1/3, 1/4), Fratto 8 (2/7, 0/3), Del Testa 5 (1/2, 1/4), Cianci 2 (1/1), Zampogna (0/1, 0/1), Cicconcelli, Pacini. All. Pansa

Sutor Premiata Montegranaro – Caverni 20 (2/6, 5/10), Rovatti 19 (4/9, 3/8), Lupetti 8 (2/5, 1/3), Polonara 5 (1/1, 1/3), Ciarpella F. 4 (0/1 da due), Panzieri 3 (0/3, 1/3), Jovovic 2 (0/1, 0/4), Ragusa 1 (0/4 da due), Di Angilla (0/1, 0/1), Villa ne. All. Ciarpella M.

Arbitri – Cassiano e Di Gennaro di Roma

Parziali – 21-22, 13-5, 28-26, 20-9