Basket: Ristopro Fabriano, doppio impegno ravvicinato in Puglia

FABRIANO – Gli americani della Nba lo chiamano “back to back”, ovvero, due partite di seguito in trasferta, ravvicinate, rimanendo sempre in viaggio. In Italia è una pratica molto poco consueta, ma è quanto sta per accadere alla Ristopro Fabriano, impegnata in SuperCoppa di serie A2.

I ragazzi di coach Lorenzo Pansa, infatti, partono oggi da Fabriano verso la Puglia: si fermeranno prima nella Capitanata dove giocheranno domani sera (giovedì 16 settembre) a San Severo (ore 21), poi il giorno successivo scenderanno ancora più a sud per raggiungere il Salento venerdì e giocare sabato 18 settembre a Nardò (ore 20.30). Il ritorno a Fabriano è previsto domenica mattina.

Si tratta delle seconde due partite del girone Bianco di SuperCoppa di serie A2, in cui la Ristopro ha esordito vincendo sabato scorso in casa con la Lux Chieti per 71-66, mentre nell’altro match Nardò ha superato San Severo per 81-67. La classifica, dopo la prima giornata, così recita: Nardò e Fabriano 2; Chieti e San Severo 0. Passa il turno la prima (in più la migliore seconda di tutti i sette gironcini).

Saranno due match molto interessanti e utili per la Ristopro Fabriano, in preparazione al campionato di serie A2 che inizierà il 3 ottobre.