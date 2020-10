Basket, Ristopro Fabriano: per la SuperCoppa 200 spettatori al PalaGuerrieri

FABRIANO – Pochi spettatori, ma meglio di niente. In base alle normative previste dal nuovo Dpcm, è stato reso noto il numero massimo di spettatori che potranno entrare al PalaGuerrieri per il match di basket tra Ristopro Fabriano e Chiusi, seconda giornata di SuperCoppa di serie B, domenica 18 ottobre (ore 18).

Saranno 200. Una cifra ben lontana dai circa duemila tifosi che affollavano l’impianto fabrianese lo scorso anno, ma è già qualcosa.

«Chiediamo la massima collaborazione di tutti gli appassionati – dicono dalla società fabrianese – perché i biglietti verranno gestiti con prelazione per gli abbonati dello scorso anno da mercoledì mattina (domani) ore 8 a venerdì sera ore 23.59, inviando una mail a info@janusbasketfabriano.it e indicando i propri dati e recapito telefonico». Sul sito del club e sui canali social è dettagliatamente spiegata la procedura per concludere l’acquisto. «Eventuali biglietti residui saranno messi in vendita libera a partire da sabato su www.liveticket.it e presso le rivendite autorizzate fra cui la Tabaccheria delle Fontanelle – aggiungono dalla società -. Importante: la biglietteria del PalaGuerrieri rimarrà chiusa. Non verranno fatte distinzioni di prezzo in funzione dell’età anagrafica. Inoltre, sconsigliamo l’acquisto del ticket per i minori di 10 anni, per i quali l’ingresso non sarà consentito».

La Ristopro Fabriano ha anche fornito ulteriori informazioni sul comportamento da tenere. «L’accesso sarà garantito esclusivamente previo controllo dei documenti e misurazione della temperatura. Le uscite e gli ingressi saranno contingentati e controllati, in modo tale da poter sfruttare in pieno gli ampi spazi del PalaGuerrieri evitando assembramenti. Durante tutto l’evento verrà fatto rispettare l’obbligo di indossare la mascherina. I biglietti saranno tutti numerati ed i posti assegnati nominativamente. L’autocertificazione verrà compilata in automatico al momento dell’acquisto del ticket online o presso una delle rivendite autorizzate Liveticket. Gli spettatori sono tenuti a rispettare scrupolosamente le norme sanitarie in vigore e quanto descritto nella cartellonistica che verrà affissa al palazzetto. Seppur non come avremmo voluto, finalmente, si torna al PalaGuerrieri. Finalmente si torna a casa».

Ricordiamo che la Ristopro Fabriano è reduce da una vittoria nella prima partita di SuperCoppa per 47-62 a Empoli, mentre il Chiusi dell’ex Fratto ha battuto 79-62 Firenze. Si affrontano, quindi, le due formazioni attualmente in testa al girone L, la vincente metterà presumibilmente l’ipoteca sul passaggio al turno successivo.