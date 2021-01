Basket, la Ristopro Fabriano supera “mezza” Giulianova

FABRIANO – Successo prevedibile della Ristopro Fabriano contro una Giulianova presentatasi al PalaGuerrieri in nove, senza cinque giocatori fermi per Covid (Spera, Cacace, Tognacci, Cantarini e Scarpone S.).

Non inganni l’ampio 88-64 finale, perché c’è stata partita per quasi tre quarti grazie all’impegno profuso dai “reduci” abruzzesi, bravi a sorprendere all’inizio i cartai: 5-18 al 7’ con i canestri degli indiavolati Dron e Thiam (ottimo ex di turno, 21 punti e 13 rimbalzi alla fine) e una difesa a zona 3-2 che ha dato frutti per ampi tratti dell’incontro.

La Ristopro (assente Di Giuliamaria per problemi muscolari) fa fatica a prendere il ritmo della partita, soprattutto in attacco, con appena 11 punti a segno nel primo quarto.

L’ingresso sul parquet di Papa (un concentrato di energia) e Paolin (tre triple di fila) consente a Fabriano prima di impattare e poi di sorpassare per la prima volta al 15’ (28-25). Una tripla del giovane Gulini – che ottiene sempre più spazio da coach Pansa – firma il primo tentativo di allungo cartaio (44-37 al 19’).

Ma Giulianova non molla e, anzi, dopo l’intervallo ritorna a contatto aggrappandosi alla verve dei suoi tre diciannovenni Tersillo, Epifani e Dron, davvero encomiabili per atteggiamento e prestazioni (46-44 al 23’). I falli precoci, però, sono un campanello d’allarme per Thiam (unico lungo di ruolo degli abruzzesi). Il terzo quarto si conclude con un parziale sostanzialmente in equilibrio (19-16 per Fabriano).

La Ristopro, la cui forza e profondità d’organico non è paragonabile ai giuliesi, mette definitivamente la freccia nell’ultimo quarto, quando Giulianova proprio non ne ha più, e il match diventa un lungo “garbage time” in cui i cartai segnano a ripetizione mandando a referto per la prima volta in campionato anche Caloia e Re. L’incontro termina 88-64 per Fabriano, che però, soprattutto all’inizio, non ha brillato: buoni i due punti, che consentono alla Ristopro di volare al vertice della classifica.

Questo il quadro completo della sesta giornata del girone: Civitanova – Ancona 63 -71, Roseto – Montegranaro 74-77, Fabriano – Giulianova 88-64, Jesi-Teramo 47-55.

Classifica: Fabriano e Ancona 8; Roseto, Jesi e Teramo 6; Giulianova e Civitanova 4; Montegranaro 2 (Ancona, Teramo, Civitanova e Montegranaro hanno giocato una partita in più).

Ristopro Fabriano – Giulianova = 88-64

Ristopro Fabriano – Paolin 21 (1/2, 6/9), Papa 19 (6/9, 2/4), Gulini 11 (1/1, 2/2), Radonjic 10 (2/2, 1/2), Scanzi 5 (1/2, 1/3), Merletto 5 (1/3, 1/5), Marulli 5 (0/1, 1/5), Alibegovic 5 (1/3, 1/5), Misolic 4 (1/4 da due), Caloia 2 (1/1), Re 1 (0/1 da tre), Garri (0/3, 0/1); all. Pansa

Giulianova – Thiam 21 (8/13, 0/1), Dron 16 (3/6, 2/6), Di Carmine 9 (3/8, 1/3), Epifani 7 (0/1, 1/2), Tersillo 6 (1/3, 1/4), Malatesta 3 (0/1, 1/1), Panzini 2 (1/2, 0/4), Scarpone F. ne, Galliè ne; all. Zanchi

Arbitri – Picchi di Ferentino (Fr) e Bortolotto di Castello di Godego (Tv)

Parziali – 11-20, 33-17, 19-16, 25-11

Andamento – 11-20 al 10’, 44-37 al 20’, 63-53 al 30’, 88-64 finale