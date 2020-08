Ristopro Fabriano, lo staff allenatori è al completo

FABRIANO – Lo staff tecnico della Ristopro Fabriano c’è ed è simile a quello dell’anno scorso. A guidare la squadra nel campionato 2020/21 di serie B sarà ancora coach Lorenzo Pansa (che, tra l’altro, ha esteso l’accordo fino al 2022), è cambiato il vice con Daniele Aniello al posto di Orazio Cutugno, confermato l’assistente Tommaso Bruno.

A presentare il “tris” di allenatori – finalmente riuniti questa settimana a Fabriano per alcune sessioni di allenamento individuale con alcuni giocatori – è stato il general manager biancoblù Paolo Fantini presso la sede del prezioso sponsor “Salari Assicurazioni” di Michele Salari Peccica e Andrea Romagnoli.

«Lo scorso campionato ci ha lasciato l’amaro in bocca – ha detto coach Lorenzo Pansa – perché a causa del Covid-19 si è concluso nel momento per noi più bello, cioè quando eravamo ai vertici, stavamo per disputare la Final 8 di Coppa Italia ed era vicino l’inizio dei play-off. Non nego che ancora faccio fatica a digerire come sono andate le cose. Abbiamo voglia di ricominciare a giocare e cercare di percorrere la stessa strada dell’anno scorso. Purtroppo sono sei mesi che non possiamo toccare il parquet, se non per qualche allenamento individuale, mentre nei campetti si può fare tranquillamente cinque contro cinque…».

Non è la sola “stoccata” di coach Pansa rispetto ad una situazione di “assordante silenzio” sulla ripresa dell’attività. «Ancora non sappiamo nulla, se e quando potremo ricominciare a giocare – dice il tecnico: – la mia impressione è che ci si stia concentrando soltanto sul calcio professionistico, ma bisogna far notare che lo sport di squadra non è solo calcio, c’è un intero mondo di altre discipline sportive con centinaia di mila praticanti, società che investono e tantissima gente che fa questo di lavoro. Eppure dai vertici non abbiamo ancora la minima comunicazione sul nostro futuro».

Al suo fianco, come “vice”, coach Pansa quest’anno avrà Daniele Aniello, l’allenatore che condusse la Ristopro Fabriano in serie B nel 2017. «Ho tanta voglia di rimettermi in gioco in un ruolo diverso – ha detto Aniello, fresco quarantenne. – Rispetto a quando avevo lasciato, ritrovo una società sempre più strutturata».

Secondo anno come assistente in biancoblù per Tommaso Bruno, che nella passata stagione era impegnato anche con l’Under 18 e la squadra “di sviluppo” Bad Boys Fabriano in serie D. «I giovani da sempre sono il mio interesse primario – le sue parole. – Inoltre, è molto stimolante lavorare in una società così solida e con un tecnico come coach Pansa».