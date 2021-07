Ristopro Fabriano, ecco le avversarie del prossimo campionato

La Lega ha reso nota la composizione dei due gironi di serie A2: i cartai sono nel "Rosso". Il dg Paolo Fantini: «Piazze storiche come Forlì, Verona, Ferrare e Scafati, ma anche squadre che abbiamo affrontato negli ultimi anni in B. Sarà bello»

FABRIANO – Verona la squadra più a nord, Nardò quella più a sud e più lontana, Chiusi la più vicina. Sono stati diramati oggi dalla Lega Nazionale Pallacanestro, al termine del Consiglio Federale, i due gironi del prossimo campionato di serie A2 di basket.

La neopromossa Ristopro Fabriano è stata inserita nel girone definito “Rosso” (l’altro è il “Verde”): quattordici squadre e tanta voglia di vedere del buon basket, sperando nelle “porte aperte” o comunque con una buona percentuale di pubblico consentita dai prossimi regolamenti sul Covid.

La Ristopro ritrova delle “recenti conoscenze” degli scorsi campionati di serie B come Cento, Chieti, Nardò e San Severo. Ma anche delle “vecchie conoscenze” dei tempi del “fu” Fabriano Basket, come ad esempio Forlì (accesissime erano le sfide tra cartai e romagnoli negli anni Ottanta), Verona (di cui si ricordano emozionanti partite per la promozione in A1, ad esempio nel 1992), ma anche Ferrara (da batticuore i “quarti” di finale di Legadue del 2002/03, conclusisi 3-2 per gli estensi con i cartai guidati da Drew Nicholas arrivati ad un tiro dall’impresa) e Scafati. E poi ci sono la Chiusi dell’ex Fratto (anch’essa neopromossa), Ravenna, le laziali Latina dell’ex Radonjic, Eurobasket Roma e Stella Azzurra Roma.

«Si tratta di un girone che ci porterà a giocare in alcune piazze storiche del basket italiano, che sarà un piacere affrontare – sono le parole del direttore generale biancoblù Paolo Fantini. – Vivremo questa avventura con curiosità e piacere, cercando di gustarla meglio possibile. Anche la distanza tra le varie località è sostanzialmente equilibrata, per cui bene così».

Queste, nel dettaglio, le 14 formazioni del girone “Rosso”:

1) Benedetto XIV Cento

2) Chieti Basket 1974

3) San Giobbe Basket Chiusi

4) Janus Basket Fabriano

5) Kleb Basket Ferrara

6) Pallacanestro Forlì 2.015

7) Latina Basket

8) Pallacanestro Andrea Pasca Nardò

9) Basket Ravenna P. Manetti

10) Eurobasket Roma

11) Stella Azzurra Roma

12) Cestistica San Severo

13) Basket Scafati 1969

14) Scaligera Basket Verona