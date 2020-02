Ristopro Fabriano, rinviata la Final Eight di Coppa Italia

FABRIANO – La decisione era nell’aria e ora c’è anche l’ufficialità. La Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con l’organizzatore Basket Ravenna, ha deciso di rinviare lo svolgimento delle Final Eight di Coppa Italia 2020 “Old Wild West” di serie A2 e B di basket, inizialmente in programma proprio a Ravenna dal 6 all’8 marzo, per la cui manifestazione si è qualificata anche la formazione marchigiana della Ristopro Fabriano.

La motivazione di tale rinvio è dovuta all’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, che ha costretto al rinvio anche della giornata dell’1 marzo dei campionati di serie A2 e B.

La Ristopro Fabriano avrebbe dovuto giocare i quarti di finale venerdì 6 marzo al PalaCosta di Ravenna contro i toscani della Blukart San Miniato.

Le date di ricollocazione delle Final Eight sono in fase di studio, parallelamente a quelle riguardanti i campionati di serie A2 e serie B, in accordo con il settore agonistico della Federazione.

«La nuova calendarizzazione della stagione sarà resa nota nel più breve tempo possibile», fanno sapere dalla Lega Nazionale Pallacanestro.