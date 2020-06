Basket, Ristopro Fabriano: resta anche Luca Garri

FABRIANO – L’asse play-pivot c’è. Ed è una grande base da cui ripartire. Dopo la conferma del regista Daniele Merletto, ufficializzata lunedì 15 giugno, infatti, oggi -la Ristopro Fabriano ha reso nota la prosecuzione del rapporto anche con il centro Luca Garri per il prossimo campionato 2020/21 di serie B di basket.

Astigiano classe 1982, ex azzurro, 208 centimetri di altezza, Garri l’anno scorso alla sua prima stagione a Fabriano si è fatto molto apprezzare per l’ancora splendida abilità nell’evoluire sotto canestro, sia in termini di punti (14,8) che di rimbalzi (8 di media) nelle 24 gare giocate prima dell’interruzione del campionato per l’emergenza Covid-19.

Le conferme di Merletto e, ora, di Garri dimostrano la volontà del team bianco blu di continuare ad essere tra i protagonisti anche nella prossima stagione, con un progetto ambizioso e d’alta quota.

È molto probabile che nelle prossime ore arrivi qualche altra conferma (Radonjic?), oltre a qualche volto nuovo che impreziosisca l’organico di coach Lorenzo Pansa.