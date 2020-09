Ristopro Fabriano, raduno fissato per il 14 settembre

FABRIANO – La Ristopro Fabriano ha fissato per lunedì 14 settembre il raduno della rinnovata squadra cartaia in vista del prossimo campionato di serie B di basket.

L’appuntamento è alle ore 18 al PalaGuerrieri ma, a differenza degli anni scorsi, non sarà consentito il tradizionale “bagno di folla” dei tifosi biancoblù. A causa delle limitazioni per il Covid-19, infatti, non sarà possibile accedere all’impianto. «Tuttavia – fanno sapere dalla società – si potrà effettuare un saluto alla squadra dall’esterno, opportunamente distanziati».

Sedici i giocatori convocati da coach Lorenzo Pansa. Infatti oltre ai “dieci” annunciati nel corso dell’estate (Denis Alibegovic, Jona Di Giuliomaria, Luca Garri, Tarik Hajrovic, Roberto Marulli, Daniele Merletto, Francesco Paolin, Francesco Papa, Todor Radonjic e Andrea Scanzi), ci saranno anche altri sei giovani.

Tra questi, Leonardo Pacini (matelicese, classe 2002) e Leonardo Cola (fabrianese, classe 2004) che hanno fatto parte della squadra già lo scorso anno. Inoltre, quattro volti nuovi: Francesco Di Paolo (play/guardia di Teramo, classe 2003), Gianmarco Gulini (play/guardia di Urbania, classe 2002), Marco Caloia (ala/pivot di Agropoli, classe 2002) e Timo Slond (ala/pivot olandese, classe 2002).

L’arrivo a Fabriano di questi ragazzi attraverso il lavoro del responsabile recruiting, Daniele Aniello, e del direttore sportivo del settore giovane, Davide Cola, si colloca nell’ottica di dare ulteriore impulso al movimento cestistico giovanile, in quanto giocheranno anche con il team Under 20 di Eccellenza e con la compagine “di sviluppo” Bad Boys Fabriano in serie D, entrambe guidate in panchina da coach Tommaso Bruno.