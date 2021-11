Basket, Ristopro Fabriano: Marulli raccoglie l’eredità da capitano di Merletto

FABRIANO – Dopo la separazione con Daniele Merletto (passato a giocare a Ruvo di Puglia, serie B), il nuovo capitano della Ristopro Fabriano è Roberto Marulli, che resta l’unico “senior” della squadra cartaia che lo scorso giugno conquistò la promozione in serie A2.

«È un onore – sono le parole del giocatore bergamasco, play-guardia, classe 1991 -. Come prima cosa ci tengo a ringraziare e salutare Daniele Merletto. Lui è stato un capitano vero: a voce non esprime molte emozioni, ma ogni giorno è stato per il gruppo l’esempio nel comportamento e per la serietà. Sono contento di raccoglierne l’eredità. Ringrazio altresì la società, ne faccio parte da più di un anno e ho avuto il piacere di aiutarla a raggiungere la categoria superiore».

Dopo sette giornate la neopromossa Ristopro ha un bilancio di 2 vittorie e 5 sconfitte. «È necessario infondere fiducia e tranquillità al gruppo, perché ritengo che siano gli aspetti più importanti – prosegue Marulli, 4,6 punti di media personale in questo avvio di stagione. – Come capitano dovrò essere un punto di riferimento emotivo. Per quanto riguarda il mio ruolo, sono chiamato in primis ad innescare i compagni, metterli in ritmo e coinvolgerli nel modo migliore. Devo guardare oltre l’iniziativa personale».

Si avvicina intanto il prossimo match in programma domenica 21 novembre tra le mura amiche del PalaBaldinelli di Osimo contro la capolista Orasì Ravenna: la novità è che la partita si disputerà un’ora prima, alle ore 17.