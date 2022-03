Basket, la Ristopro Fabriano surclassata a Cento nella ripresa

Basket serie A2: ottava sconfitta di fila per i cartai, lo spettro della retrocessione diretta in serie B è ormai dietro l’angolo

FABRIANO – La Ristopro Fabriano perde a Cento l’ottava partita consecutiva, subendo un netto 81-52, e resta in fondo alla classifica del campionato di serie A2 con 6 punti.

Sul campo della Tramec, la Ristopro è rimasta in corsa fino all’intervallo, poi è crollata. Ai cartai mancava Hollis per un attacco febbrile.

Sostanzialmente poco o nulla da salvare della prestazione di Fabriano, che giornata dopo giornata si avvicina sempre di più alla retrocessione diretta in serie B.

Per quanto riguarda le altre partite, match da batticuore tra Forlì e Chiusi vinto dai romagnoli (Lucas 21) per 76-75; il fattore campo è saltato a Nardò (dove Latina ha vinto 88-102) e a Chieti (succeso per 65-70 di Ferrara che ha avuto 20 punti da Panni); Ravenna (Denegri 15) ha avuto ragione per 79-65 della Stella Azzurra Roma; l’Atlante Roma (Pepe 32) ha battuto 98-91 San Severo.

Classifica – Scafati 34; Verona 33; Ravenna 32; Chiusi, Ferrara e Cento 28; Forlì e San Severo 22; Atlante Roma e Latina 20; Chieti 16; Nardò 14; Stella Azzurra Roma 12; Fabriano 6.

Tramec Cento – Ristopro Fabriano = 81-52

Tramec Cento – Zilli 16 (6/8), Gasparin 13 (2/4, 3/4), Barnes 13 (3/4, 2/3), Moreno 11 (4/6, 1/4), Dellosto 9 (3/4, 1/4), James 8 (2/9, 1/7), Tomassini 7 (2/5, 1/1), Berti 4 (2/3), Guastamacchia, Ranuzzi. All. Mecacci

Ristopro Fabriano – Tommasini 12 (2/4, 1/4), Benetti 11 (2/7, 0/1), Santiangeli 10 (3/5, 0/5), Marulli 10 (2/5, 2/5), Smith 5 (2/7, 0/3), Gulini 2 (0/1 da tre), Thioune 1 (0/1, 0/1), Matrone 1 (0/3 da due), Re, Caloia. All. Ciarpella

Parziali – 19-17, 20-16, 21-8, 21-11