Ristopro Fabriano sconfitta a Forlì, ma con onore

FORLI’ – Galeotta fu la falsa partenza (35-14 al 12’). Per il resto del match, infatti, è stata una buona Ristopro Fabriano, che non ha mollato e anzi ha recuperato fino ad arrivare a un tiro di schioppo dal pareggio (78-75 al 34’).

La rimonta dei cartai, pur veemente, non è andata in porto fino alla fine e la valida Unieuro Forlì ha fatto suo l’incontro, sempre condotto, per 93-81. Ma, guardando al lato cartaio, di positivo c’è il passo avanti compiuto nell’atteggiamento rispetto alla prima deludente giornata.

Fabriano esce dalla Unieuro Arena con l’onore delle armi e non con un “cappotto” come il tribolato avvio di gara avrebbe fatto immaginare. Sugli scudi, per la Ristopro, proprio quegli uomini che sette giorni fa erano stati di poco impatto, ovvero il veterano Patrick Baldassarre (20 punti e 9 rimbalzi) e il bomber Dwayne Davis (28 punti, 6 rimbalzi e 5 assist).

Un po’ in ombra, in questa circostanza, invece, l’altro americano Arik Smith. Mentre il pivot Ferdinando Matrone ha giocato solo pochi secondi, essendo ancora alla prese con i postumi della caviglia infortunata domenica scorsa.

La Ristopro, che è zero vinte e due perse in questo avvio di campionato, tornerà a giocare domenica 17 ottobre in casa contro San Severo (PalaBaldinelli di Osimo, ore 18) con l’obiettivo di proseguire sul percorso di crescita dimostrato a Forlì.

Unieuro Forlì – Ristopro Fabriano = 93-81

Unieuro Forlì – Giachetti 12 (3/4, 1/2), Natali 9 (2/3, 1/2), Palumbo 4 (2/3), Bolpin 2 (1/3, 0/2), Hayes 26 (7/9, 4/7), Bandini ne, Ndour ne, Benvenuti 6 (3/4, 0/1), Flan 2 (0/1), Carroll 11 (1/2, 3/6), Bruttini 10 (3/4), Pullazi 11 (2/7, 1/4). All. Dell’Agnello

Ristopro Fabriano – Benetti 9 (2/2, 0/3), Smith 11 (4/9, 1/6), Baldassarre 20 (5/6, 3/5), Re ne, Caloia ne, Merletto 8 (0/1, 2/2), Marulli 3 (1/5 da tre), Matrone 2 (1/1), Gulini (0/1 da tre), Davis 28 (6/10, 4/7), Thioune, Gatti ne. All. Pansa

Arbitri – Radaelli di Rho (Mi), Almerigogna di Trieste e Tarascio di Priolo Gargallo (Sr)

Parziali – 29-14, 21-26, 18-16, 25-25

Andamento – 29-14 al 10’, 50-40 al 20’, 68-56 al 30’, 93-81 finale