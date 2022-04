Ristopro Fabriano ancora ko, da oggi è matematicamente in B

FABRIANO – La Ristopro Fabriano conclude la “regular season” di serie A2 con l’undicesima sconfitta consecutiva, in casa, per mano della Lux Chieti per 66-87 e retrocede matematicamente in B: saranno ininfluenti per i cartai le prossime quattro partite di “fase a orologio” che inizieranno la settimana prossima, primo match contro la corazzata Cantù, la capolista dell’altro girone.

«Purtroppo, oggi siamo matematicamente retrocessi e dispiace per tutti – sono state le parole di coach Marco Ciarpella nel dopogara. – Onoreremo la maglia per le partite restanti».

Toccata e fuga in A2, dunque, per Fabriano. Una stagione da neopromossa in cui non ha funzionato praticamente nulla, in sostanza già segnata da diversi mesi. Il club cartaio ha pagato in maniera netta lo “scotto” con la seconda categoria nazionale sotto tutti i punti di vista, ad iniziare dalle difficoltà legate alla mancanza di un impianto di gioco fino alla composizione di una squadra non rivelatasi all’altezza e che è stata quasi del tutto smembrata nel corso dell’anno, terminando ai minimi termini.

Classifica – Scafati 42; Verona 39; Ravenna 36; Chiusi e Ferrara 32; Cento e Forlì 28; San Severo 26; Latina 24; Atlante Roma e Chieti 20; Stella Azzurra Roma e Nardò 14; Fabriano 6.

Ristopro Fabriano – Lux Chieti = 66-87

Ristopro Fabriano – Marulli 17 (2/3, 4/7), Tommasini 12 (2/5, 1/6), Santiangeli 12 (2/4, 2/7), Hollis 11 (4/7, 1/5), Smith 9 (3/3, 1/5), Gulini 4 (1/1 da due), Caloia 1 (0/2 da due), Matrone, Tibs, Re, Onesta (0/1, 0/1). All. Ciarpella

Lux Chieti – Jackson 22 (9/14), Sims 22 (10/12, 0/2), Meluzzi 13 (2/2, 3/10), Bartoli 11 (3/4, 1/4), Amici 6 (2/6, 0/2), Dincin 6 (3/4, 0/1), Graziani 5 (1/3, 1/3), Tsetserukou 2 (1/1), Caggiano, Klacar. All. Calvani

Parziali – 13-23, 25-21, 17-21, 11-22