Basket, Ristopro Fabriano: iniziano i play off

FABRIANO – Sono finalmente al via i play-off del campionato di serie B di basket, che vedono la Ristopro Fabriano – prima classificata del suo girone al termine della “regular season” – affrontare al primo turno dei “quarti di finale” l’ottava dell’altro girone, la Geko Consulting Sant’Antimo.

La serie è al meglio delle cinque partite e i cartai avranno il vantaggio del campo: si comincia stasera (domenica 16 maggio), gara 1, nella nuova “casa” del palasport di Cerreto d’Esi, alle ore 19. Match come sempre a porte chiuse, con possibilità di seguire la partita in diretta sulla piattaforma a pagamento Lnp Pass.

«Sant’Antimo? È un’ottava per finta – dice alla vigilia il coach fabrianese Lorenzo Pansa – perché si è trovata in quella posizione solo a causa delle difficoltà iniziali di stagione, durante la quale ha poi aggiunto tre giocatori importanti come Sperduto, Ragusa e ultimo Bini, cambiando anche l’allenatore (in panchina c’è ora Agostino Origlio, ndr)».

Nel team dei campani milita Filiberto Dri, ex di turno, per due stagioni a Fabriano tra il 2017 e il 2019, già capitano dei biancoblù. Elementi da tenere in considerazione sono anche Cantone, Vangelov, Sergio… Insomma, un team da non sottovalutare. «Affronteremo una squadra che ha qualità e che rispettiamo – prosegue coach Pansa – ma noi vogliamo continuare a fare il nostro percorso, dovremo trovare nell’intensità difensiva e nell’energia mentale le chiavi per avere la meglio. La nostra condizione fisica? Il mese di stop di aprile per Covid ha ovviamente i suoi strascichi, dovremo trovare dentro di noi le forze giuste».

Arbitreranno l’incontro i signori Fulvio Grappasonno di Lanciano e Simone Settepanella di Roseto degli Abruzzi.