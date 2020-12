La Ristopro Fabriano inizia bene: blitz a Montegranaro

FABRIANO – Prima partita e prima vittoria per la Ristopro Fabriano nel campionato 2020/21 di serie B di basket. Alla “Bombonera” di Montegranaro, nel posticipo di martedì sera della prima giornata, i padroni di casa della Sutor partono forte trascinati dal coriaceo Bonfiglio (34-27 al 15’), ma poi nei successivi cinque minuti prima del riposo lungo la Ristopro piazza un break di 3-23 (37-50 all’intervallo) che di fatto archivia l’incontro quando manca ancora metà partita da giocare. Nell’ultimo quarto i cartai raggiungono anche i 21 punti di vantaggio, cedendo un pochino solo nel finale per il conclusivo successo sul 65-76.

Una buona prestazione di carattere, dunque, da parte dei fabrianesi che – lo ricordiamo – erano senza tre giocatori a causa della “quarantena” (Paolin, Misolic e Alibegovic), hanno ottenuto il tampone negativo di Papa in extremis e, nel complesso, non si sono quasi più allenati insieme da dieci giorni a causa degli isolamenti fiduciari per la maggior parte degli elementi.

Coach Pansa ha dosato le forze e il fiato, ruotando alla fine tutti i “dodici” portati in trasferta, compresi i giovani e i giovanissimi, tra i quali va senza dubbio fatto un plauso a Gulini (in campo 16 minuti).

Rientrava Scanzi dopo un infortunio di quaranta giorni e l’ex Cesena ha subito fatto vedere di che pasta è fatto: 20 punti e 5 rimbalzi. Da menzionare anche la prestazione di Marulli nel momento dell’allungo e il “solito” Radonjic (19 punti e 10 rimbalzi con un solo errore al tiro).

La giovane Sutor Montegranaro, senza il lungo Stanzani infortunato, ha cercato di mettere i bastoni tra le ruote ai fabrianesi, che però non si sono lasciati sorprendere e “anneriscono” le prime due caselle stagionali in classifica.

SUTOR MONTEGRANARO – RISTOPRO FABRIANO = 65-76

SUTOR MONTEGRANARO – Romanò 15 (2/5, 3/3), Angellotti, Riva 12 (3/4, 1/4), Gallizzi 8 (2/6, 1/2), Cipriani 2 (1/5, 0/4), Minoli 5 (1/1, 1/6), Bonfiglio 13 (1/3, 3/7), Stanzani ne, Tibs 6 (3/6), Ciarpella F. 4 (2/3, 0/2), Torresi ne, Wassim ne. All. Ciarpella M.

RISTOPRO FABRIANO – Scanzi 20 (4/9, 3/5), Merletto 8 (1/4, 1/3), Gulini 2 (1/4, 0/1), Garri 13 (6/11, 0/1), Papa 2 (1/2), Marulli 12 (3/5, 1/3), Radonjic 19 (4/5, 2/2), Cola, Pacini, Di Paolo, Di Giuliomaria (0/2 da tre), Caloia; all. Pansa.

ARBITRI – Federico Berger di Roma e Silvio Faro di Tivoli

PARZIALI – 21-18, 16-32, 10-11, 18-15

ANDAMENTO – 21-18 al 10’, 37-50 al 20’, 47-61 al 30’, 65-76 finale

RISULTATI PRIMA GIORNATA GIRONE C1: Ancona – Giulianova 69-60, Teramo – Civitanova 77-71, Roseto – Jesi 80-70, Montegranaro – Fabriano 65-76.