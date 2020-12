La Ristopro Fabriano inizia a pensare al derby con Jesi

FABRIANO – La vittoria per 77-58 con cui la Ristopro Fabriano ha superato la Rossella Civitanova nell’ultimo match del 23 dicembre ha contribuito a trascorrere un Natale ancor più sereno in casa biancoblù. Il bilancio dei fabrianesi finora è di 3 vittorie nelle prime 4 partite.

«Contro Civitanova, già nel secondo quarto abbiamo assestato la prima spallata, poi all’inizio del terzo abbiamo allungato e da quel momento abbiamo ben amministrato il vantaggio preso», ripercorre il match coach Lorenzo Pansa.

Fabriano è piaciuta per atteggiamento e solidità. «Fin dall’inizio siamo stati tosti difensivamente – aggiunge coach Pansa: – abbiamo sporcato le loro linee di passaggio, costringendoli a giocare lontano da canestro e controllando i rimbalzi».

«Sulla stessa lunghezza d’onda l’ala fabrianese Todor Radonjic (per lui 8 punti, 10 rimbalzi e 5 assist contro Civitanova): «Ci siamo passati la palla bene fin dal primo quarto, la circolazione è stata efficace e ha portato a buoni tiri, così abbiamo creato il vantaggio e lo abbiamo tenuto fino alla fine».

Dopo la partita, tre giorni di riposo per la squadra in concomitanza delle festività natalizie. Si tornerà sul parquet per gli allenamenti domani (domenica 27 dicembre) in vista della prossima partita, in programma mercoledì 6 gennaio a Jesi nel derby con la The Supporter. «In mezzo, il calendario prevede un’altra domenica in cui non si gioca – ragiona coach Pansa. – Questo rompe ancora una volta il ritmo degli allenamenti e delle partite, ovviamente non solo per noi ma per tutte le squadre».

E poi sul match con Jesi in senso stretto: «Mi piacerebbe arrivare a questa partita riuscendo a lavorare con continuità nei prossimi giorni».

Continuità di allenamento che rischia di non avere la The Supporter Jesi, che proprio il giorno di Natale ha comunicato tre positività al Covid-19, una all’interno del gruppo squadra e due nell’ambito dello staff. «In ottemperanza al protocollo medico previsto, l’intero gruppo squadra è stato posto in isolamento fiduciario in attesa di un primo tampone di controllo fissato per il giorno 28 dicembre. Per i componenti dello staff è stata disposta la quarantena domiciliare come da protocollo Covid-19», recita il comunicato diramato dalla società jesina.