La Ristopro Fabriano verso la Final Eight di Coppa Italia, capitan Fratto: «Ci proveremo»

ROMA – Si è svolta questa mattina (18 febbraio), a Roma presso la sala conferenze del Corriere dello Sport, la presentazione della Final Eight 2020 di Coppa Italia “Old Wild West”, serie A2 e serie B di basket, che si disputerà a Ravenna dal 6 all’8 marzo.

Convocati i capitani di tutte le squadre che si contenderanno gli ambiti trofei, tra i quali Francesco Fratto della Ristopro Fabriano, unica marchigiana presente tra le otto qualificate per quanto riguarda la serie B.

Dopo gli onori di casa del direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, e il saluto del presidente della Lega Nazionale Pallacanestro, Pietro Basciano, i giornalisti Piero Guerrini e Francesco De Core hanno presentato le quattro sfide dei quarti di finale, coinvolgendo gli stessi capitani.

La Ristopro Fabriano affronterà i toscani della Blukart San Miniato (venerdì 6 marzo, PalaCosta di Ravenna, ore 21). Entrambe sono attualmente capolista in campionato, rispettivamente nel girone C e nel girone A, e senza dubbio daranno vita ad una entusiasmante sfida. Gli altri “quarti” saranno Bernareggio vs Matera, Palestrina vs San Vendemiano e Omega vs Cento.

«Stiamo facendo un buon campionato, la qualificazione per la finale di Coppa Italia è stato il primo obiettivo stagionale centrato – sono state le parole di Francesco Fratto durante il suo intervento. – Come tutte le altre sette squadre presenti, proveremo ad arrivare in fondo».

Ma, prima della Coppa Italia, ci sono altri due importanti appuntamenti in campionato per la Ristopro Fabriano, a cominciare dal big-match di sabato 22 febbraio a San Lazzaro di Savena (Bo) contro la Tramec Cento.