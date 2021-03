Basket, la Ristopro Fabriano espugna l’ostico parquet di Padova

FABRIANO – Continua la marcia vincente della capolista Ristopro Fabriano nel campionato di serie B. I successi consecutivi dei cartai sono saliti a sette, grazie all’exploit sul parquet dell’Unione Padova (59-72) firmato nell’anticipo di questa sera, sabato 20 marzo.

Un testa-coda davvero interessante. I patavini, infatti, sono sembrati ultimi in classifica solo sulla carta, perché sul parquet hanno dimostrato di essere una squadra solida e grintosa. Fabriano ha dovuto sudare per far suo l’incontro, rimasto in equilibrio per almeno trenta minuti.

A “spezzare” l’andamento del match nell’ultimo quarto, oltre all’ottima impalcatura generale della Ristopro, sono state le triple a raffica di Merletto (un paio impossibili!) e di Marulli (top scorer dell’incontro con 23 punti).

Fabriano resta dunque in testa al campionato con 24 punti, seguita a quota 22 dalla Gesteco Cividale del Friuli anch’essa vincente stasera.

Unione Padova – Ristopro Fabriano = 59-72

Unione Padova – Chinellato 16 (6/8, 1/6), Bruzzese 11 (3/9, 0/0), Campiello 9 (4/8, 0/2), Andreaus 7 (2/3, 0/4), Coppo 6 (0/2, 2/5), Dia 5 (1/2, 1/1), Cazzolato 5 (1/2, 1/3), Tognon (0/3 da tre), Scattolin (0/1 da due), Borsetto (0/1 da due), Zocca. All. Malgaro

Ristopro Fabriano – Marulli 23 (1/4, 5/10), Papa 11 (2/6, 1/1), Garri 10 (2/8, 0/1), Merletto 9 (0/1, 3/8), Radonjic 7 (2/3, 1/2), Scanzi 5 (1/7, 1/2), Gulini 3 (1/2, 0/1), Cassar 2 (1/4), Di Giuliomaria 2 (1/1, 0/2), Paolin (0/2, 0/1), Caloia, Di Paolo. All. Pansa

Arbitri – Chiarugi di Pontedera e Giustarini di Grosseto

Parziali – 15-16, 15-14, 17-23, 12-19

Andamento – 15-16 al 10’, 30-30 al 20’, 47-53 al 30’, 59-72 finale