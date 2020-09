Ristopro Fabriano, esordio in campionato a Civitanova

Uscito il calendario di B: per i cartai fase ostica fra la terza e la sesta giornata (tre trasferte in Veneto). Derby a Jesi il 17 gennaio

FABRIANO – La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noto il calendario del campionato di serie B di basket per la stagione 2020/21.

La Ristopro Fabriano inizierà in trasferta, in uno dei numerosi derby stagionali, a Civitanova Marche domenica 11 novembre. Curiosità: questa sfida fu match d’esordio anche nel campionato 2017/18, il primo in serie B dei cartai, ma a campi invertiti (a violare il PalaGuerrieri fu un tiro da tre sulla sirena di Lorenzo Andreani, tra l’altro tornato quest’anno a vestire i colori civitanovesi).

In totale, trenta partite di “regular season”, che, dopo il “battesimo” a Civitanova, per la Ristopro Fabriano proseguirà con un altro derby, stavolta in casa, con la Goldengas Senigallia domenica 22 novembre.

Fase ostica per i cartai, anche dal punto di vista logistico, fra la terza e la sesta giornata: tre trasferte su quattro partite, tutte in Veneto, di cui due infrasettimanali (giovedì 26 novembre a Vicenza e mercoledì 9 dicembre a Padova contro l’Antenore Energia dell’ex Ivan Morgillo).

La Ristopro, però, potrà tornare a calcare il suo parquet per due domenica di fila prima della sosta natalizia: il 12 dicembre arriverà la quotata Cividale del Friuli di coach Stefano Pillastrini, il 20 dicembre l’altra squadra padovana (l’Unione Basket).

Il sempre atteso derby con Jesi capiterà alla tredicesima giornata, domenica 17 gennaio, in terra leoncella all’andata, al PalaGuerrieri il ritorno (domenica 18 aprile).

La chiusura sarà con la Sutor Montegranaro: in trasferta alla “Bombonera” all’andata (31 gennaio), al PalaGuerrieri di Fabriano il ritorno (il 2 maggio).

Dopodiché “scatterà” la post season. Qui il calendario completo e dettagliato. Ricordiamo che, allo stato attuale, in base all’ultimo Decreto dal Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, l’affluenza massima di spettatori al palasport corrisponde al 25% della capienza, nel caso del PalaGuerrieri circa mille persone.

Lunedì 14 settembre alle ore 18, intanto, è previsto il “raduno” della Ristopro Fabriano e il giorno successivo l’inizio della preparazione.