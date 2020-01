La Ristopro Fabriano fa mercato: preso Edoardo Fontana

Coach Pansa: «Edoardo è una guardia con un fisico importante e capacità di far canestro in vari modi, con lui acquisiamo grande pericolosità offensiva»

FABRIANO – L’anno nuovo è iniziato con una importante novità in casa Ristopro Fabriano, capolista del campionato di serie B di basket con 24 punti. La società del presidente Mario Di Salvo, infatti, ha ingaggiato la guardia/ala Edoardo Fontana, classe 1998 (quindi un “under”), proveniente dalla serie A2 di Argigento.

Brindisino di 193 centimetri, Fontana va ad arricchire l’organico a disposizione di coach Lorenzo Pansa, che così ne parla: «Edoardo è una guardia con un fisico importante e capacità di far canestro in vari modi, con lui acquisiamo grande pericolosità offensiva e allo stesso tempo manteniamo un buon livello di fisicità».

Fontana è “esploso” giovanissimo nella stagione 2017/18 in serie B a Piombino con 12.9 punti di media conditi da oltre 7 rimbalzi, un dato eclatante per un esterno, che in quel campionato gli sono valsi il raggiungimento dei play-off, la nomina di miglior “under 21” in serie B e la convocazione in Nazionale Under 20. Va da sé che nella stagione successiva, 2018/19, gli si sono spalancate le porte della serie A2 con la chiamata della Moncada Agrigento, per lui 27 presenze con 3.8 punti di media in quasi 16’ alla corte di coach Franco Ciani.

Confermato dalla squadra siciliana anche in questa stagione, ha giocato 16 partite ufficiali al ritmo di 2.3 punti in quasi 8’ di impiego e in particolare si è distinto nella vittoria a Capo d’Orlando, dove ha fatto registrare 11 punti in 19’.

Ora l’arrivo a Fabriano, dove si è già allenato con i nuovi compagni ed è pronto per scendere sul parquet nel derby di domenica 5 gennaio a Senigallia contro la Goldengas.