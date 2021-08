La Ristopro Fabriano chiude il mercato col “botto”: preso Dwayne Davis

FABRIANO – Squadra fatta per la prossima stagione in serie A2. La Ristopro Fabriano aspettava solo di mettere la ciliegina sulla torta del suo buon “mercato” e lo ha fatto ufficializzando il secondo americano che andrà a far coppia con la guardia Arik Smith.

Si tratta di Dwayne Davis, un’ala di Philadelphia, classe 1989, 196 centimetri di altezza e una straordinaria facilità nel fare canestro. Ne sanno qualcosa a Jesi, dove Davis giocò nel 2016/17 in A2 al ritmo di 24,1 punti di media nelle trenta gare giocate in casacca arancioblù.

Dopo l’esperienza jesina, Davis ha sempre giocato in Sudamerica tra Argentina, Porto Rico ed Uruguay.

Questa, dunque, la “rosa” biancoblù per il prossimo campionato di serie A2, alla quale mancano soltanto due giovani a completamento: Merletto, Smith, Davis, Benetti, Matrone; Gulini, Marulli, Gatti, Baldassarre, Thioune.