La Ristopro Fabriano conferma anche Roberto Marulli

Terzo “tassello” inserito nella rosa in costruzione della squadra cartaia. Per lui 11,6 punti lo scorso anno. La nuova squadra prende forma

FABRIANO – La neopromossa Ristopro Fabriano, impegnata nell’allestimento dell’organico per il prossimo campionato di serie A2 di basket, ha ufficializzato la terza “pedina”.

Dopo il play Daniele Merletto (confermato) e l’ala Gabriele Benetti (nuovo), la società biancoblù ha annunciato la conferma anche del play/guardia Roberto Marulli. In realtà, per lui, si tratta di una naturale prosecuzione dell’accordo, visto che aveva il contratto anche per il 2021/22. Il “succo”, ad ogni modo, è che la Ristopro ha deciso di puntare ancora su di lui.

Marulli (bergamasco, classe 1991, 190 centimetri), nell’ultima vincente stagione in serie B con la maglia fabrianese ha prodotto 11,6 punti di media. Ora ritorna a giocare in serie A2, categoria che conosce bene poiché vi aveva militato nei precedenti cinque campionati tra Montegranaro, Trapani, Roseto e Reggio Calabria.

Inizia a prendere forma, dunque, la Ristopro 2021/22 di coach Pansa con questi tre primi nomi ufficializzati, mentre “in uscita” rispetto alla stagione scorsa sono già sicuri Radonjic (Latina, A2), Cassar (Ruvo di Puglia, B), Boffelli e Garri.