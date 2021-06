Ristopro Fabriano vs Cividale: al via la finale per la serie A2

FABRIANO – Si comincia. Domani, domenica 13 giugno, prende il via la serie finale (al meglio delle cinque partite) per la promozione in serie A2 di basket. La Ristopro Fabriano di coach Lorenzo Pansa avrà di fronte lo scoglio rappresentato dalla Gesteco Cividale del Friuli di coach Stefano Pillastrini.

Gara-1 è in programma al palasport di Cerreto d’Esi, la nuova “casa” della Ristopro Fabriano, alle ore 20.30. Venduti in due ore i 225 biglietti disponibili, il massimo consentito viste le limitazioni di accesso per il Covid. Per tutti gli altri, c’è la diretta sulla piattaforma a pagamento Lnp Pass.

Fabriano e Cividale si sono affrontate una volta in campionato, il 28 aprile, con successo dei cartai 72-54, che chiudevano la regalar season al primo posto con 32 punti, mentre i friulani appena dietro a 30. Questo per dire la validità è la caratura delle due formazioni.

Ai playoff, poi, la Ristopro ha eliminato ai quarti Sant’Antimo per 3-1 e San Vendemiano 3-2, mentre Cividale ha fatto fuori Salerno 3-0 e Taranto 3-1.

L’atteso match di domani sarà arbitrato dai signori Stefano Gallo di Monselice (Pd) e Vincenzo Agnese di Barano d’Ischia (Na).