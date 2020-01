La capolista fabrianese pronta al big match sul parquet romagnolo. La squadra di casa è terza in classifica e in gran forma. Ecco l'analisi dell'allenatore cartaio

FABRIANO – La Ristopro Fabriano inizia da Cesena, nell’anticipo del campionato di serie B di basket di questa sera (sabato 25 gennaio), il proprio personalissimo “giro della Romagna” (e dell’Emilia), che da qui a metà marzo la porterà anche a Ozzano, Cento, Ravenna (per la Coppa Italia) e quindi Piacenza.

Atto primo, dunque, stasera a Cesena per affrontare l’Amadori di coach Di Lorenzo e dell’ex David Brikic (12,9 punti a Fabriano nell’ormai lontano 2006/07 in Legadue).

Un “big-match”: la terza (Cesena con 24 punti) che riceve la prima (Fabriano con 28 punti), due delle formazioni più in salute del momento (i romagnoli hanno vinto 9 delle ultime 10 partite, i cartai 7 delle ultime 8), insieme a Rimini e a Cento. Insomma, tutte le premesse per assistere ad un bell’incontro.

La Ristopro Fabriano ci arriva dopo la convincente vittoria sull’Esa Italia Chieti per 82-68. «Una partita che abbiamo giocato in modo solido sui due lati del campo – dice il coach cartaio Lorenzo Pansa: – ogni volta che Chieti ha provato a rientrare in partita, siamo stati bravi a respingerli e a mantenere sempre una certa distanza di sicurezza».

L’obiettivo è cercare d ripetersi stasera sul parquet dell’Amadori Cesena. «Il peggior cliente che ci potesse capitare, perché sta attraversando uno straordinario momento di forma – prosegue l’analisi il tecnico della Ristopro. – Sono ancora imbattuti in casa in questa stagione. E attualmente la loro difesa è impressionante a livello fisico. Cosa dovremo fare per portarla a casa? Dare noi il ritmo alla partita e prepararci a soffrire: solo la compattezza potrà essere la chiave vincente».

All’andata la Ristopro Fabriano si impose per 73-58 grazie a un super terzo quarto (23-11) con 17 punti e 5/8 da tre di Petrucci. Per Cesena il top-scorer fu Scanzi con 14 e 7 rimbalzi.

Il fabrianese Petrucci fu il top-scorer nel match d’andata (foto di Marco Teatini)



Palla a due per questo match di ritorno al Carisport di Cesena stasera, sabato 25 gennaio, alle ore 20.30.

Sono stati designati per arbitrare l’incontro Francesco Venturini di Lucca e Diletta Bandinelli di Perugia.



Così in campo:

AMADORI CESENA – Papa, Trapani, Rossi, Battisti, Hajrovic, Guidi, Frassineti, Planezio, Scanzi, Chiappelli, Brkic; all. Di Lorenzo.

RISTOPRO FABRIANO – Fratto, Pacini, Petrucci, Del Testa, Paolin, Merletto, Cola, Garri, Radonjic, Cianci, Fontana, Cicconcelli; all. Pansa.