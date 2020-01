Basket, l’anconetano Pozzetti sulla panchina di Recanati

RECANATI- L’anconetano Sandro Pozzetti è il nuovo allenatore della Pallacanestro Recanati Rinnovar2. La società leopardiana, che si è separata nei giorni scorsi dal precedente tecnico Marco Pesaresi ha scelto il trainer dorico per provare a risollevarsi nel campionato di serie C Silver Marche – Umbria.

Nel passato di Pozzetti tanto settore giovanile con il CAB Stamura e poi un’avventura nell’US Basket Recanati. Per anni assistente di Maurizio Marsigliani è pronto alla nuova avventura:

«Recanati l’ho sempre portata nel cuore e ritornare sulla panchina di questa società è motivo di grande soddisfazione – il commento di coach Pozzetti -. In questa città è molto radicata la cultura della pallacanestro, per anni una squadra recanatese ha militato in serie A, si tratta di un incarico molto stimolante per me». La ricetta del nuovo tecnico è molto chiara:

«Prendere in mano una squadra a metà del campionato è come salire su un treno in corsa, non è una cosa semplice. In questi casi non c’è tempo per programmare il lavoro per step graduali e bisogna capire subito dove e come intervenire. Inoltre prendere il posto di un collega dimissionario non è mai piacevole ma il roster della Rinnovar2 Recanati ha un alto potenziale, ha tanti giocatori di talento e questo renderà più facile il mio inserimento. Per ora la priorità è lavorare sugli stimoli e sulla motivazione più che sugli aspetti tecnici ».