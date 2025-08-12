Basket, è iniziata la preparazione della VL Pesaro: alcuni giocatori ancora ai box

La prima seduta di allenamento della stagione 2025-2026 si è svolta alla Vitrifrigo Arena: presenti elementi del vivaio e del Bramante

PESARO – Tasto start: la VL Pesaro comincia a lavorare. Il sodalizio biancorosso ha svolto la prima seduta di allenamento ieri, lunedì 11 agosto, agli ordini di coach Spiro Leka. Alcuni giocatori però sono ancora fermi ai box e si aggregheranno al resto del gruppo con il passare dei giorni.

Visite e saluto del club

Dopo le visite mediche domenicali, sostenute presso la Fisioclinics Pesaro con il dottor Piero Benelli, medico sociale e responsabile dello staff medico-sanitario, e gli esami del sangue effettuati all’Hotel Baia Flaminia, la VL Pesaro ha calcato il parquet della Vitrifrigo Arena non prima di ascoltare le parole dell’amministratore delegato Alessandro Dalla Salda, che ha augurato una buona stagione a tutti portando i saluti della proprietà.

De Laurentiis e Maretto a parte

Lo staff tecnico ha diretto la prima seduta alternando lavori in palestra e sul campo. La parte atletica è stata affidata al preparatore Roberto Venerandi, coadiuvato da Davide Tamburini, con coach Leka attivo sul parquet, spalleggiato dai collaboratori Giacomo Baioni e Luca Pentucci.

I giocatori che hanno lavorato a pieno regime: Lorenzo Bucarelli, Matteo Imbrò, Matteo Tambone, Stefano Trucchetti, Nicolò Virginio e Alessandro Bertini. A loro si sono sommati i ragazzi del vivaio: Pietro Reginato, Noel Michelazzo ed Eduardo Sakine, ma anche Marco Panichi e Stefano Alesso Rodriguez, quest’ultimi direttamente dalla Bramante Pesaro e aggregati per gli allenamenti della VL Pesaro per tutta la stagione.

Quirino De Laurentiis farà compagnia a suoi compagni dalla prossima settimana, visto che l’abruzzese sta completando il percorso di riatletizzazione per un fastidio alla pianta del piede sinistro. Tempi un po’ più lunghi per Octavio Maretto, lavoro differenziato per l’argentino che sta smaltendo una noia al piede destro. In attesa delle prime amichevoli, la VL Pesaro ha tagliato il nastro della stagione 2025-2026.