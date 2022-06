Basket, playoff serie B: Senigallia eliminata, Ancona ancora in corsa

La Goldengas cade in casa contro la Real Sebastiani Rieti e chiude la stagione. La Luciana Mosconi vince contro Roseto portando la serie sul 2-1 per gli abruzzesi

La Goldengas Senigallia chiude la stagione in semifinale playoff. Dopo le due sconfitte esterne a Rieti, sponda Real Sebastiani, il quintetto senigalliese cade in casa contro i laziali ed esce dalla corsa per la serie A2. 55-75 il punteggio finale di gara3. Resta ancora in corsa, invece, la Luciana Mosconi Ancona che si riscatta al PalaRossini battendo la Liofilchem Roseto per 77-68. Ora la serie è sul 2-1 per gli abruzzesi e gara4 è in programma domani, 5 giugno, sempre nel palas dorico.

Luciana Mosconi Ancona – Liofilchem Roseto 77-68

Luciana Mosconi Ancona: Alberto Cacace 25 (5/6, 3/4), Simone Pozzetti 12 (2/2, 1/3), Tommaso Minoli 11 (4/7, 1/5), Andrea Quarisa 11 (5/8, 0/0), Lorenzo Panzini 8 (1/3, 2/6), Yannick Giombini 6 (0/3, 2/3), Simone Centanni 4 (0/3, 1/4), Nikodem Czoska 0 (0/0, 0/1), Mohamed Regai 0 (0/0, 0/0), Thomas Aguzzoli 0 (0/0, 0/0), Edoardo Anibaldi 0 (0/0, 0/0)

Liofilchem Roseto: Nicola Mei 15 (0/0, 5/9), Alberto Serafini 11 (4/7, 1/5), Valerio Amoroso 10 (3/5, 1/7), Edoardo Di emidio 10 (3/4, 1/7), Aleksa Nikolic 10 (4/5, 0/1), Andrea Pastore 8 (2/5, 1/4), Nikola Mraovic 3 (0/0, 1/1), Antonio Ruggiero 1 (0/2, 0/1), Riccardo Bassi 0 (0/2, 0/0), Alfonso Zampogna 0 (0/0, 0/0)

Goldengas Senigallia – Real Sebastiani Rieti 55-75

Goldengas Senigallia: Lorenzo Varaschin 11 (5/11, 0/0), Filippo Cicconi massi 11 (4/8, 0/1), Francesco Gnecchi 10 (2/5, 2/5), Lorenzo Calbini 9 (2/6, 1/4), Alberto Bedin 8 (2/5, 0/0), Marco Giacomini 6 (0/0, 1/2), Davide Terenzi 0 (0/0, 0/1), Giammarco Giuliani 0 (0/0, 0/1), Davide Rossini 0 (0/0, 0/0), Nicolò Venturi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 22 – Rimbalzi: 36 6 + 30 (Alberto Bedin 11) – Assist: 14 (Alberto Bedin 4)

Real Sebastiani Rieti: Omar Dieng 21 (3/3, 5/9), Alessandro Piazza 16 (3/9, 2/6), Marco Contento 16 (2/5, 3/5), Federico Loschi 10 (2/3, 2/10), Marco Maganza 5 (2/3, 0/0), Mario jose Ghersetti 5 (1/7, 1/5), Zdravko Okiljevic 2 (1/3, 0/2), Lorenzo Piccin 0 (0/2, 0/1), Eghosa samuel Ogiemwonyi 0 (0/0, 0/0), Klaudio Ndoja 0 (0/0, 0/0)

PLAYOUT

Nel fine settimana sono attesi anche i verdetti dei playout. La Virtus Civitanova tenta di mantenere la categoria. Oggi è in campo contro Cassino. Il concentramento, che determinerà ulteriori 3 retrocessioni in Serie C Regionale (su quattro squadre in campo) per la stagione 2022/23, si terrà al Pala “Arti Grafiche Reggiani” di Ozzano Emilia (Bo).

Sabato 4 giugno

ore 18:00 GARA 1: Mamy.eu Oleggio – Bologna Basket 2016

ore 20:30 GARA 2: Virtus Basket Civitanova Marche – BPC Virtus Cassino

Domenica 5 giugno

ore 18:00 GARA 3: Vincente gara 1 – vincente gara 2