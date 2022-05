Basket, playoff serie B: giornata storta per le due marchigiane

Gara 1 di semifinale amara sia per la Luciana Mosconi Ancona, sconfitta a Roseto, che per la Goldengas Senigallia, battuta a Rieti dalla Real Sebastiani

Ancona e Senigallia sconfitte in gara 1 delle semifinali playoff di serie B. Di scena a Roseto, la Luciana Mosconi non è riuscita ad avere la meglio della corazzata abruzzese, che ha fatto valere il fattore casa aggiudicandosi il match. Discorso analogo per la Goldengas Senigallia impegnata a Rieti, in casa della Real Sebastiani. Il quintetto della spiaggia di Velluto ha subito un passivo pesante soffrendo le tante bocche da fuoco dei laziali che hanno tolto punti di riferimento in difesa.

Gara 2 è in programma nel medesimo palas martedì 31 maggio. Le due marchigiane avranno la possibilità di riscattarsi e riportare la serie in parità, così da giocarsi le chances di passaggio del turno fra le mura amiche.

REAL SEBASTIANI RIETI – GOLDENGAS SENIGALLIA: 84-60

Real Sebastiani Rieti: Mario jose Ghersetti 15 (3/6, 3/6), Federico Loschi 11 (0/0, 2/6), Marco Contento 11 (3/5, 1/2), Nicolas manuel Stanic 10 (5/7, 0/2), Klaudio Ndoja 9 (2/3, 1/4), Omar Dieng 8 (4/5, 0/2), Lorenzo Piccin 7 (2/2, 1/2), Zdravko Okiljevic 7 (2/3, 1/2), Marco Maganza 3 (1/4, 0/0), Alessandro Piazza 3 (1/4, 0/1), Roman Tchintcharauli 0 (0/0, 0/0)

Goldengas Senigallia: Alberto Bedin 17 (8/8, 0/0), Lorenzo Calbini 13 (2/6, 3/6), Francesco Gnecchi 10 (2/6, 2/4), Lorenzo Varaschin 9 (4/9, 0/0), Marco Giacomini 5 (1/1, 1/5), Filippo Cicconi massi 4 (1/3, 0/1), Davide Terenzi 2 (1/2, 0/0), Giammarco Giuliani 0 (0/2, 0/0), Davide Rossini 0 (0/0, 0/1), Nicolò Venturi 0 (0/1, 0/0)

LIOFILCHEM ROSETO – LUCIANA MOSCONI ANCONA: 77-62

Liofilchem Roseto: Aleksa Nikolic 18 (8/17, 0/0), Valerio Amoroso 17 (4/5, 3/7), Nicola Mei 12 (0/0, 4/8), Andrea Pastore 10 (0/2, 3/8), Edoardo Di emidio 8 (0/1, 2/4), Alberto Serafini 4 (2/2, 0/4), Antonio Ruggiero 4 (2/5, 0/2), Riccardo Bassi 4 (2/3, 0/0), Nikola Mraovic 0 (0/0, 0/2), Alessandro Mariani 0 (0/1, 0/0), Mattia Di marco 0 (0/0, 0/0), Alfonso Zampogna 0 (0/0, 0/0)

Luciana Mosconi Ancona: Alberto Cacace 13 (4/5, 1/6), Andrea Quarisa 12 (5/8, 0/0), Simone Centanni 9 (2/3, 1/4), Lorenzo Panzini 7 (2/2, 1/4), Simone Pozzetti 5 (1/5, 0/3), Yannick Giombini 5 (1/1, 1/2), Edoardo Anibaldi 4 (2/3, 0/3), Tommaso Minoli 3 (0/2, 1/4), Veselin veselinov Gospodinov 2 (1/1, 0/0), Thomas Aguzzoli 2 (1/1, 0/0), Mohamed Regai 0 (0/0, 0/0)