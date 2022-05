Basket, playoff serie B: Ancona e Senigallia crollano in gara 2

Parziali pesanti per le due marchigiane impegnate nella post season per la serie A2. Entrambe le serie sono sul 2 a 0 per gli avversari. Venerdì si torna fra le mura amiche

Gara 2 da dimenticare sia per la Luciana Mosconi Ancona che per la Goldengas Senigallia. I dorici escono sconfitti pesantemente dal parquet della Liofilchem Roseto: 87-59 il risultato, che non lascia spazio a recriminazioni. Parziale pesante anche per il quintetto della spiaggia di Velluto, battuto dalla Real Sebastiani Rieti 99-48. Venerdì 3 giugno si torna nelle Marche per gara 3. Match che entrambe le compagini regionali in corsa per la serie A2 devono vincere per non dire addio alle speranze di promozione.

Liofilchem Roseto – Luciana Mosconi Ancona: 87-59

Real Sebastiani Rieti – Goldengas Senigallia: 99-48