FABRIANO – Terza e quasi sicuramente ultima “conferma” in casa Ristopro Fabriano in vista del campionato 2021/22 di serie A2. Si tratta del giovane play/guardia Gianmarco Gulini, il “golden boy” – come spesso lo abbiamo chiamato – classe 2002 di Urbania passato poi per la Vuelle Pesaro che è stato una bella sorpresa nella stagione scorsa in biancoblù, tanto da meritarsi ancora la fiducia di coach Lorenzo Pansa e dell’intera società cartaia.

La conferma di Gulini (3,6 punti in 11,4 minuti nel campionato da poco concluso) fa seguito a quelle di Merletto (play) e Marulli (play/guardia). I “volti nuovi” già ufficializzati finora dalla Ristopro sono quelli di Gabriele Benetti (ala), Patrick Baldassarre (ala/pivot) e Arik Smith (play/guardia).

Questa, ad oggi, la “rosa” biancoblù: Marletto, Smith, x, Baldassarre, x; Gulini, Marulli, Benetti, x, x.