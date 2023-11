Basket, la VL ospita Tortona per sfatare il tabù casalingo

PESARO – In un campionato che per la VL è iniziato con alti e bassi, e con due vittorie su sei partite ottenute sempre e solo in trasferta, per la formazione pesarese l’occasione di giocare per la seconda settimana di fila davanti al proprio pubblico, è l’opportunità per sfatare un piccolo tabù che in questo avvio ha visto Pesaro giocare meglio al di fuori delle mura amiche.

Nella partita di questa sera contro Tortona la parola riscatto vale però per entrambe le squadre. La VL vuole subito dimenticare il -20 di settimana scorsa rimediato contro Napoli, mentre i piemontesi devono mettere una pietra sopra alla pesante sconfitta subita in casa contro Brescia (-28). La Bertram, che in estate ha cambiato alcune pedine importanti del suo roster, é una squadra costruita con ambizioni importanti ma che in questo avvio di stagione sta faticando nel trovare la giusta amalgama di squadra.

Alla vigilia della sfida, ha parlato come di consueto il coach della VL Maurizio Buscaglia che ha analizzato il match che attende i suoi ragazzi. «Veniamo da una partita non bella e dobbiamo tornare ad avere consistenza e durezza – ha detto l’allenatore biancorosso – per farcela saranno necessarie grande determinazione e concentrazione. In settimana abbiamo lavorato molto e duramente ma ci servirà un approccio al match migliore e maggiore responsabilità da parte di tutti, dobbiamo lavorare di squadra».

E poi un’analisi su Tortona. «Loro sono una squadra profonda e con dei ruoli completi, allenata da un ottimo coach come il mio amico Marco Ramondino – ha detto Buscaglia – nella Bertram mancheranno Zerini, Tavernelli e Obasohan, giocatori importanti ma noi dobbiamo pensare a fare bene le nostre cose».