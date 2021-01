Basket, Venezia passa a Pesaro nel finale

PESARO- Dopo più di tre quarti sempre in vantaggio, seppur punto a punto, la Carpegna Prosciutto cade nel posticipo della domenica sera in casa contro la Reyer Venezia. La partita svolta nel quarto periodo proprio quando la VL raggiunge il suo massimo vantaggio sul punteggio di 60-50. Da quel momento in poi la partita cambia radicalmente e i biancorossi smettono di segnare. Venezia ribalta la partita con un parziale di 28-5 che porta al punteggio finale di 65-78 in favore della squadra di Walter De Raffaele.

In casa biancorossa non bastano i 14 punti di Tyler Cain conditi da 10 rimbalzi che gli valgono la doppia doppia. In una partita in cui la VL ha litigato con il tiro dalla lunga distanza (5/26 da tre punti) la differenza l’ha fatta nel finale le triple di Austin Daye e Bramos. Per il figlio del grande Darren e ex della gara alla fine della partita sono 24 punti e 8 rimbalzi. Sicuramente il migliore in campo per Venezia che ha portato in doppia cifra altri due giocatori con Tonut (18 punti) e Watt (12).

Per la VL una piccola battuta d’arresto dopo il successo di domenica scorsa contro Cantù. Una sconfitta derivata da un ultimo quarto chiuso in negativo (16-31) e che ha comportato la vittoria di Venezia. La Reyer aggancia il terzo posto e sale a quota 22 punti. La Carpegna Prosciutto resta a 16.