Basket, Pesaro ai playoff. Banchi: «Momento di grande estasi»

VL che torna ai playoff dopo la grande stagione del 2012 in cui la formazione pesarese arrivò in semifinale scudetto. Domenica gara 1 a Bologna

Un lunedì così bello non lo si viveva da ben dieci anni nell’ambiente cestistico pesarese. Dieci infatti sono gli anni esatti di assenza della VL dai playoff che ieri sera sono stati meravigliosamente conquistati sul parquet di Napoli dopo una vittoria al cardiopalma arrivata dopo un tempo supplementare e di un solo punto di vantaggio. Raggiante anche il coach della Carpegna Prosciutto Basket Luca Banchi che sa di aver raggiunto un traguardo mesi fa impensabile e di aver riacceso l’entusiasmo di una piazza storica che finalmente è tornata a vivere momenti di bella pallacanestro.

«Non è semplice trovare le parole in questo momento per noi di totale estasi – ha detto un Banchi molto emozionato – questo obiettivo fino a poco tempo fa sembrava impossibile e quando sono arrivato ad allenare questa squadra ho ereditato una posizione scomoda. All’andata contro Napoli forse abbiamo toccato uno dei momenti più bassi della nostra annata ma poi ci siamo risollevati e forse quel sabato sera è iniziata la nostra storia perché è da quel momento che abbiamo trovato rabbia e determinazione in noi stessi».

Playoff che la VL si è conquistata con un grande cammino negli ultimi mesi. «Il nostro girone di ritorno è stato di altissimo profilo e ieri sera abbiamo visto premiati i nostri sforzi – ha ribadito il coach della VL – i ragazzi hanno fatto un capolavoro e ora sappiamo che ci attende la serie playoff contro la Virtus Bologna. Questa vittoria e questo traguardo li dedichiamo alla città e ai suoi tifosi perché il calore dei pesaresi con il passare delle settimane è diventato sempre più stringente e io li ringrazio di cuore».

VL che farà il suo esordio in questi playoff domenica a Bologna contro i campioni d’Italia della Virtus per giocare gara 1. Seconda partita che si giocherà martedì sempre in terra emiliana mentre la Carpegna Prosciutto giocherà gara 3 a Pesaro giovedì prossimo. Eventuale gara 4 (ricordiamo che i playoff nei primi due turni si giocano al meglio delle cinque gare e passa chi vince tre partite) si giocherebbe sabato prossimo a Pesaro, mentre una gara 5 si giocherebbe a Bologna lunedì 23 maggio.