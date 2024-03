Basket, Pesaro lotta ma non basta. Treviso vince e condanna la VL

Carpegna Prosciutto che priva di Toté resta sempre in partita ma nel finale non riesce a trovare il guizzo. Ora l’A2 è sempre più vicina

Nella venticinquesima giornata di Serie A di basket arriva il graffio (quasi) decisivo per la salvezza di Treviso, che nello scontro diretto piega Pesaro 93-89 tra le mura casalinghe del PalaVerde.

Sfida che si dimostra intensa fin dal primo quarto, dove Allen e Robinson provano a spingere avanti i padroni di casa ma la formazione di Sacchetti rimane sempre aggrappata alla gara, grazie al lavoro di Mcduffie e Visconti. Al termine dei primi dieci minuti la Nutribullet è avanti 27-26. Le difese funzionano meglio nel quarto successivo, ma l’equilibrio continua a regnare sovrano (45-44) all’intervallo. Al rientro in campo dopo la pausa lunga è la squadra di coach Sacchetti a provare l’allungo, subito contenuto dalla compagine veneta. A Wright-Foreman e Bluiett rispondono Bowman e Paulicap, con Treviso che torna a mettere il muso avanti a fine periodo, sul 67-64. É nel quarto periodo che arriva la spallata decisiva. Due triple consecutive di Bowman lanciano la squadra di Vitucci sul +9 a poco più di sei minuti dalla fine. Nei due minuti finali Wright-Foreman e Cinciarini riportano la VL addirittura fino al -2, ma Pesaro sfuma più volte l’occasione del pareggio non riuscendo a trovare il canestro del possibile supplementare.

A fine match l’analisi di Coach Meo Sacchetti è stata chiara. «Non ho molto da rimproverare ai miei ragazzi. Stasera hanno dato tutto quello che avevano e non ho nulla da recriminare oggi. Piuttosto se avessimo giocato così in altre occasioni come ad esempio contro Brindisi avremmo raccolto ben altri risultati in questa stagione».