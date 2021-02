Basket, una fantastica VL elimina Sassari e vola in semifinale

MILANO- Il quarto di finale più bello della Final Eight di Coppa Italia. La partita tra Sassari e la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro entra di diritto nella lista delle gare più belle della stagione e non solo. Dopo un tempo supplementare la VL supera il Banco di Sardegna e vola in semifinale.

Per la squadra di coach Repesa una partita sontuosa da parte di tutta la squadra. Mvp del match sicuramente Justin Robinson. Il play statunitense, uscito per falli quando ancora mancavano oltre 5 minuti alla fine del quarto quarto, chiude con 27 e 6 assist. Grande prova realizzata, ma non solo, per un Henri Drell sempre più convincente. L’ala estone segna 23 con un quasi perfetto 7/9 dal campo e 6/6 dalla lunetta. Doppia cifra anche per Delfino (19 punti), Gerald Robinson (15 punti e grande personalità nel finale) e Filipovity (12 e 13 rimbalzi).

La VL ora scenderà in campo sabato contro Brindisi che ha trionfato contro Trieste.