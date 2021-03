Basket, ritorna in campo amaro per la VL che crolla a Cremona

I biancorossi mai in partita in terra lombarda. L'assenza di Repesa in panchina fermato dal Covid si è fatta sentire per la Carpegna Prosciutto

CREMONA- Il ritorno in campo dopo la Final Eight e la lunga pausa risulta amaro per la Carpegna Prosciutto che sul parquet della Vanoli Cremona crolla nettamente per 100-78.

Dopo un primo quarto chiuso con 8 punti di svantaggio sul 24-16, complice un record di triple con Mian da parte di Cremona autore di 18 punti con 6/7 dall’arco nei primi 10′ di gioco, la formazione lombarda prende il largo nel secondo periodo chiudendo avanti sul +15 all’intervallo sul 46-31.

Per la VL non è serata e l’assenza di coach Jasmin Repesa si fa sentire. Per la formazione biancorossa non arriva la tanto attesa reazione nemmeno negli ultimi due quarti di gioco e i padroni di casa gestiscono con tranquillità una partita che hanno comandato dall’inizio alla fine. In casa VL sono 3 i giocatori che chiudono la gara in doppia cifra. Miglior realizzatore in casa pesarese e Justin Robinson che segna 16 punti ma chiude con un pesante 1/8 da tre punti. Discrete prove realizzative per Filipovity (15) e Tambone (13), con quest’ultimo una delle poche note positive per il suo ritorno ad un buon rendimento.

Per la VL ora si attende una nuova trasferta. Domenica 14 marzo i biancorossi saranno di scena a Varese contro la Openjobmetis.