Basket: per la Ristopro Fabriano rinviata un’altra partita

FABRIANO – Com’era prevedibile, la partita di domani (sabato 17 aprile) che la Ristopro Fabriano avrebbe dovuto giocare a Monfalcone (prima giornata di ritorno della seconda fase del campionato di serie B di basket) è stata rinviata.

Il team cartaio, infatti, è ancora alle prese con il focolaio di Covid iniziato tre settimane fa che tra positivi e quarantene aveva coinvolto 20 elementi tra giocatori e staff.

È la terza partita che la Ristopro Fabriano si vede costretta a rinviare, non potendo raggiungere il numero minimo di atleti per giocare (al momento soltanto tre gli “abili”), dopo quelle già “saltate” con Senigallia e Vicenza. Tre partite, dunque, che dovranno essere recuperate, ma al momento non è stato possibile individuare le date dei recuperi proprio per l’incertezza che ancora caratterizza la situazione sanitaria della Ristopro.

In forte dubbio, a questo punto, appare anche il successivo match infrasettimanale del 21 aprile con Cividale del Friuli, anche se per quella data c’è qualche speranza in più.