Basket, Paul Eboua torna a vestire la maglia della VL

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha comunicato il ritorno in biancorosso di Paul Eboua per il finale di stagione

PESARO- Era nell’aria da diversi giorni ed ora con una nota ufficiale sul proprio sito web la Carpegna Prosciutto ha ufficializzato il ritorno di Paul Eboua in maglia biancorossa.

Eboua, che nella scorsa stagione aveva giocato a Pesaro, prima sotto la guida di coach Perego e poi sotto quella di Giancarlo Sacco, ritorna a vestire la maglia della VL in vista di questo finale di stagione. L’ufficializzazione di Eboua arriva nemmeno 24 ore dopo la sconfitta contro la Virtus Bologna e in casa VL ora le rotazioni si allungano aggiungendo uno dei migliori giovani della passata Serie A.

Il classe 2000 ritorna in Italia dopo l’esperienza in America, dopo la parentesi che lo ha visto impegnato negli Stati Uniti con la maglia dei Miami Heat e successivamente con quella dei Brooklyn Nets dove è sceso in campo in G-League con i Long Island Nets.

Nella stagione 2019/2020 in 22 minuti di media in 17 partite giocate con la VL ha realizzato 7,7 punti e conquistato 5,6 rimbalzi.