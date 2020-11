Basket, parte bene il Campetto Ancona e piega il Giulianova

ANCONA- Parte nel migliore dei modi l’avventura in campionato della Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona nel girone C2 di Serie B. In un Palarossini vuoto per via delle norme anti-Coronavirus (la partita è stata trasmessa in diretta streaming), i dorici di coach Stefano Rajola hanno piegato 69-60 la Giulia Basket Giulianova.

Il risultato assume ancor più valore parametrato al livello dell’avversario, tutt’altro che basso. Nel primo quarto vanno meglio gli abruzzesi capaci di tenere meglio il campo e fissare il parziale di 18-22. Nel secondo quarto cresce la formazione di casa che va all’intervallo sul 35-33.

Di ritorno dagli spogliatoi non cambia il copione, la compagine biancoverde preme sull’acceleratore sfruttando al meglio le proprie possibilità e allungando il risultato sul 47-42. Nell’ultimo quarto Giulianova prova a suonare la carica ma il Campetto regge e trova anche la strada giusta per cementificare il successo nelle battute finali fino al definitivo 69-60.