Basket, VL-Trento. Sfida importante in chiave playoff

Quella di questa sera (palla a due alle ore 19) per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro sarà una partita importante contro una diretta avversaria per la conquista dei playoff. Due sono i punti che separano in classifica la VL (a quota 24) e la Dolomiti Energia Trentino (a quota 22) alla vigilia di questa sfida con la formazione ospite che all’andata aveva avuto la meglio sulla formazione pesarese e gli uomini di Repesa oltre alla vittoria, che è il risultato che più conta, dovranno cercare di ribaltare i 4 punti di scarto rimediati all’andata.

Questa per la VL sarà la prima partita al completo per quanto riguarda il reparto stranieri dall’arrivo di Austin Daye. Con il recupero di Gudmundson, che ha accusato un problema alla spalla due settimane fa contro Brescia, e il rientro di Charalampopoulos la scorsa domenica a Bologna, Repesa ha infatti tutti e 6 i giocatori a disposizione e per la prima volta sarà quindi costretto a scegliere chi si siederà in tribuna. Il candidato numero uno a questa ipotesi resta sempre il giocatore islandese essendo la VL più coperta in quel ruolo con Moretti e Tambone ma Gud è un giocatore molto importante nello scacchiere di Repesa. Difficile l’ipotesi di vedere in tribuna Kravic, uno dei più discussi nelle ultime settimane per le sue prestazioni non sempre al top, ma in quel ruolo la VL è un pò più scoperta avendo solamente Totè come cambio e con Daye e Cheatham che non sono proprio a loro agio nella posizione di centro.

Lato Trento, quella di Molin è una squadra molto pericolosa con i suoi esterni. Oltre a contare su una coppia di playmaker giovane e italiana composta da Flaccadori e il gioiellino Matteo Spagnolo (assieme oltre 25 punti di media a partita), la Dolomiti Energia ha in Crawford una delle punte più importanti nel suo scacchiere offensivo con l’ex Cremona che qualche anno fa era stato il miglior giocatore del campionato non a caso.

Nel frattempo nella serata di ieri sera (primo aprile) si è giocato l’anticipo tra Napoli e Brescia con la formazione Lombarda che ha ottenuto un importante successo in volata per 69-72 con Della Valle e Odiase protagonisti. La formazione bresciana tiene cosi vive le sue chance di playoff salendo a quota 20 punti a -2 proprio da Trento e Venezia.