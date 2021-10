Per l'ex allenatore di Siena, Milano e Torino subito una trasferta non semplice in casa della Reyer Venezia sabato sera

Si è presentato con grande voglia di fare il neo tecnico biancorosso Luca Banchi nel giorno della sua prima intervista come nuovo allenatore della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Dopo un primo pensiero rivolto ad Aza Petrovic, suo predecessore, Banchi ha ringraziato la VL.

«Ringrazio la proprietà e la dirigenza per avermi preso in considerazione in tempi brevi, spero che a parlare possano essere il campo e il tempo – ha subito detto il tecnico toscano -. Da ieri ho trovato un gruppo molto disponibile e formato da giocatori che stanno dando il massimo per cercare di ritrovare un equilibrio momentaneamente smarrito. Io sono chiamato a riportare questo equilibrio in un campionato che non permette errori».

Esordio non facile per Banchi però alla prima sulla panchina della VL. «Sabato ci attende la trasferta di Venezia, una delle squadre più competitive e con un organico profondo che vanta giocatori che fanno parte del roster da anni. Match proibitivo ma che ci presenta l’obbligo di una risposta immediata anche dopo la brutta partita giocata contro di loro nella Final Eight di Supercoppa».