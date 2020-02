Il nuovo innesto Alfonso Zampogna: «Voglio continuare a crescere con la Ristopro Fabriano»

FABRIANO – «Arrivo alla Ristopro Fabriano con il desiderio di mettercela tutta e impegnarmi al massimo per questa società». Sono le prime parole in biancoblù del nuovo innesto in casa cartaia, Alfonso Zampogna, play classe 2000 che va ad “allungare” il reparto piccoli a disposizione di coach Lorenzo Pansa. Con un occhio anche al futuro, visto che – stando alle regole attuali – il giocatore sarà “under” per altre due stagioni. Viene dalla Fortitudo Alessandria (serie B, girone A), dove stava segnando 9,7 punti con 2,9 assist a partita.

Alfonso, quali sono le tue prime impressioni sulla Ristopro Fabriano?

«Ho subito percepito l’interesse che ha intorno e l’amore di tutti per quello che stanno costruendo: credo che siano questi i principali ingredienti che hanno consentito a Fabriano di compiere passi avanti così rapidi negli ultimi anni».

E a proposito della squadra e dello staff tecnico?

«Sono stato accolto molto bene e con grande disponibilità, ho visto un team unito, la chiave principale per raggiungere importanti obiettivi».

Parlando di te, come ti descrivi come giocatore?

«Non mi ritengo uno specialista, cerco di variare più possibile il mio gioco secondo la necessità della squadra. Non mancherà mai il mio impegno per crescere insieme al gruppo».

Dal settore giovanile a Reggio Emilia al passaggio – giovanissimo – tra i senior in serie B: cosa ci racconti?

«E’ stato un cambio netto. Nel vivaio reggiano ho avuto Andrea Menozzi il cui obiettivo è prima di tutto far migliorare i ragazzi. Tra i senior si cerca di sfruttare le capacità acquisite per raggiungere il risultato della squadra».

Anche tuo padre, Stefano, è stato un playmaker: ti ispiri a lui?

«Ho provato a imparare da lui tutto quello che sono riuscito a strappargli, sono cresciuto guardandolo e penso che il mio modo di giocare si rifaccia un po’ al suo».

In attesa di avere nuove notizie ufficiali sulla ripresa del campionato di serie B, la Ristopro Fabriano tornerà ad allenarsi lunedì.